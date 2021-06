Advertising

TuttoAndroid : MIUI aggiunge una Modalità Prestazioni nella versione Beta, ma solo per alcuni dispositivi -

Ultime Notizie dalla rete : MIUI aggiunge

XiaomiToday.it

... gli apparecchi coinvolti devono essere a contatto fisico tra loro)un livello di ... Ora, attendi qualche istante affinchéverifichi l'integrità dell'applicazione scaricata e, a controllo ...Il processore MediaTek Dimensity 800U gestisce ottimamente laa bordo, mentre dal punto di ... Propone un telaio in alluminio e una scocca posteriore in vetro rinforzato in acciaio, che...La più recente versione beta di MIUI porta una nuova Modalità Prestazioni, che al momento è disponibile esclusivamente per alcuni smartphone.Redmi Note 7 Pro sta ricevendo l'aggiornamento alla MIUI 12.5, ma non si tratta della versione Global. Ecco maggiori dettagli.