Mediaset Infinity+ arriva (con la Champions) sulla piattaforma TIMVISION (Di mercoledì 30 giugno 2021) Mediaset e TIM comunicano di aver firmato un accordo pluriennale per la distribuzione non esclusiva dell'app Mediaset Infinity sulla piattaforma TIMVISION.La partnership sarà attiva dal primo luglio per una durata di tre anni. Ai clienti TIMVISION saranno riservate offerte dedicate per sottoscrivere l'abbonamento al servizio Mediaset Infinity, l'unico in Italia strutturato a piramide: una larga base di contenuti che assicura la visione gratuita del meglio dei programmi Mediaset e un vertice con una selezione di altissima qualità di cinema e serie tv ...

