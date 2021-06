L’Inter non vuole perdere Lautaro Martinez: ripresi i discorsi sul rinnovo di contratto (Di mercoledì 30 giugno 2021) L’Inter vuole rinnovare il contratto a Luataro Martinez Dopo aver perso Hakimi, L’Inter non vuole perdere anche Lautaro Martinez e, per questo, nell’incontro di ieri con l’agente dell’argentino – lo stesso dell’esterno marocchino – sono ripresi i dialoghi per il rinnovo di contratto del numero 10 nerazzurro, impegnato con la sua Argentina in Copa America. “Nelle scorse settimane l’agente aveva rilasciato delle dichiarazioni che avevano lanciato qualche ombra sulla permanenza del ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 30 giugno 2021)rinnovare ila LuataroDopo aver perso Hakimi,nonanchee, per questo, nell’incontro di ieri con l’agente dell’argentino – lo stesso dell’esterno marocchino – sonoi dialoghi per ildidel numero 10 nerazzurro, impegnato con la sua Argentina in Copa America. “Nelle scorse settimane l’agente aveva rilasciato delle dichiarazioni che avevano lanciato qualche ombra sulla permanenza del ...

Advertising

FBiasin : #Vidal: 'Giocare nel Flamengo è il mio sogno. Ho un contratto con l’#Inter, ma chissà che il prossimo anno non poss… - FBiasin : Molti dicono '#Hakimi è l'ultimo che l'#Inter dovrebbe vendere' e non hanno tutti i torti, ma è anche l'unico che h… - FinallyMichele : la Juve non ha comprato un giocatore, l'Inter uno scarto del Milan e Cordaz - GiorgioPasta : Ho iniziato a seguire il calcio quando l'Inter ha preso Ronaldo Il Fenomeno, l'unico, inimitabile, quello vero! Si… - darveyfeels_ : RT @givemelove_24: Appena visto al tg1 un servizio sulla prossima partita dell'Italia. Intervista ad Immobile parlando con i giornalisti: '… -