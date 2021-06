Juve | ecco Arrivabene con in dote 400 milioni

Leggi su panorama

(Di mercoledì 30 giugno 2021) La pandemia ha messo a dura prova i conti del calcio e lantus corre ai ripari, dopo una stagione in cui al calo fisiologico dei ricavi per la chiusura degli stadi e le difficoltà con sponsor e area commerciale (comuni a tutti i club europei) si sono aggiunti anche risultati non soddisfacenti sul campo. Uno scenario che ha spinto la proprietà a varare un aumento di capitale per massimi 400di euro che servirà per rimettere in linea i conti (la semestrale a dicembre ha registrato un rosso da 113 e la situazione difficilmente sarà migliorata al 30 giugno) e dare nuova consistenza al piano di sviluppo lanciato nel 2019. Soldi e un nome 'nuovo' a ...