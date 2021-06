(Di mercoledì 30 giugno 2021) Da quando si sono conosciuti nella Casa del Grande Fratello Vip non si sono più lasciati: la coppia, in questi anni, ha dimostrato di essere molto solida e di saper affrontare anche i momenti difficili e leche inevitabilmente ci sono in ogni relazione. Proprio a proposito di, i dueraccontatosono riusciti a superare quellain un’intervista rilasciata al settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini: “C’è stato un allontanamento, ...

IsaeChia : #Isola 15, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez svelano come hanno superato la crisi dello scorso anno La coppia ha c… - _comedincanto : RT @Salvo72576991: Cecilia e Ignazio ?? #isola #isoladeifamosi2021 @IgnazioMoser @chechrodriguof - Salvo72576991 : Cecilia e Ignazio ?? #isola #isoladeifamosi2021 @IgnazioMoser @chechrodriguof - cilli_diego : Impossibile non amare Ignazio Moser (e le sue foto) da quando è tornato dall'Isola Dei Famosi - infoitcultura : Isola dei Famosi, Ignazio Moser: il momento più imbarazzante -

Ultime Notizie dalla rete : Isola Ignazio

La coppia si svela al magazine Chi: i rapporti intimi dopo l'astinenza causata dall'esperienza all'dei Famosi e i progetti di ...Riguardo alla sua voglia di metter su famiglia, Cecilia Rodriguez ha del resto nuovamente affermato di essere prontissima ad avere dei figli con. 'Appena arriva dall', sarà carico! Mi ...Isola 15, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez svelano come hanno superato la crisi dello scorso anno. La coppia ha raccontato alcuni aned ...Reduci dall’esperienza in Honduras, che ha visto coinvolto Ignazio Moser come naufrago, e Cecilia Rodriguez ospite in trasmissione per supportare il fidanzato, sono pronti al nuovo arrivo in famiglia.