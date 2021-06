Inter, pagati regolarmente gli stipendi di marzo, aprile e maggio (Di mercoledì 30 giugno 2021) L’Inter ha pagato regolarmente gli stipendi arretrati Buone notizie per l’Inter dal punto di vista finanziario. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club nerazzurro si è messo in regola con il pagamento degli stipendi. “Anche grazie al finanziamento di Oaktree, ha rispettato le scadenze della Figc e ha pagato gli stipendi versando ai calciatori le mensilità di marzo, aprile e maggio, in tutto circa 45 milioni di euro”. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di mercoledì 30 giugno 2021) L’ha pagatogliarretrati Buone notizie per l’dal punto di vista finanziario. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club nerazzurro si è messo in regola con il pagamento degli. “Anche grazie al finanziamento di Oaktree, ha rispettato le scadenze della Figc e ha pagato gliversando ai calciatori le mensilità di, in tutto circa 45 milioni di euro”. L'articolo proviene damagazine.

Advertising

infoitsport : Inter, stipendi pagati. Per lo sponsor di maglia la società fissa una data – CdS - internewsit : Inter, stipendi pagati. Per lo sponsor di maglia la società fissa una data - CdS - - alexXx_96_ : @doublegiem È vero, solo da noi battono cassa. All inter addirittura al ribasso accettano e pure non essere pagati non è un problema - DevilDollmusic : @BiffiLuca @AndreaLongoni5 Purtroppo sono finiti tutti nell'inter, nell'unica squadra di Milano dove i giocatori ve… - DTethanos : Simone Inzaghi all’Inter tra giocatori venduti, stipendi non pagati, dirigenti che vanno via, proprietà in bancarot… -