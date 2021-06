Instagram testa lo “swipe up” per tutti ma senza swipe up

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Non più solo per i tanti (ma pochi) eletti. Nel prossimo futuro, infatti, il social network delle fotografie potrebbe aprire ale magiche porte delloup. I famosi link da pubblicare all’interno delle IG Stories, infatti, al momento sono una funzionalità concessa solamente a quegli utenti-account con più di 10mila follower. Pergli altri (la maggior parte della platea presente sulla piattaforma) sembrava essere solamente un miraggio questa possibilità. Ma adesso i tempi sembrano essere più che maturi. LEGGI ANCHE > È bastata una denuncia respinta per far volare Facebook sopra ...

Advertising

taehaunted : su una pagina di instagram l'admin ha scritto che il tatuaggio nevermind di jimin non si sa se sia vero, quando lo… - wearesocialit : Nel #MercoledìSocial vi parliamo di #Facebook, che con #ForwardWithPride aiuta i business a essere sempre inclusivi… - gigibeltrame : Basta migliaia di follower! Instagram testa i link nelle Stories per tutti #digilosofia - radiokisskiss : Grazie a questa nuova funzionalità, gli utenti con meno di 10.000 seguaci potranno finalmente reindirizzare i follo… - ClaudPiscitelli : Perdere la testa e precipitare nel cuore- #alcentro -

Ultime Notizie dalla rete : Instagram testa

Hardware Upgrade

"Avere quell'opportunità e poi sprecarla, fa un male da morire", ha scritto Mueller su, sotto una foto con latra le mani sul tappeto erboso di Wembley. "Ecco, è il momento che rimane ...Il numero di seguaci ottenuto supermette al tiktoker di essere il profilo più seguito in ... La reazione dell'influencer per riprendersi ladella classifica degli influencer italiani ...Instagram sta testando i link nelle stories per tutti gli utenti e non solo per gli influencer o account con un numero di follower elevato. Non ci sarà il classico swipe-up ma uno stiker cliccabile ...Più sensuale e bella che mai Martina Stella incanta il web con il suo corpo mozzafiato e la sua bellezza, l'occhio dei fan cade proprio lì, è pazzesca.