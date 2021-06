I ministri M5s si stringono intorno a Draghi. La loro crisi finisce per rafforzare il governo (Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma. E’ il contrario di quello che si teme. Il governo li avvicina. La loro incerta identità li allontana. Oggi pomeriggio, in Cdm, tutti i ministri del M5s hanno portato i loro tormenti perché era quella l’occasione migliore per dimenticarsene. Era un incontro tanto denso che si gareggiava a presentarsi preparati. Mario Draghi ha detto quello che il M5s voleva ascoltare e quanto non si poteva tacere. Cosa potevano fare i rappresentanti del M5s se non agitare (giustamente) la loro bella bandiera, quella della lotta all’evasione? Lo hanno fatto per due motivi. Perché ci credono senza ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma. E’ il contrario di quello che si teme. Illi avvicina. Laincerta identità li allontana. Oggi pomeriggio, in Cdm, tutti idel M5s hanno portato itormenti perché era quella l’occasione migliore per dimenticarsene. Era un incontro tanto denso che si gareggiava a presentarsi preparati. Marioha detto quello che il M5s voleva ascoltare e quanto non si poteva tacere. Cosa potevano fare i rappresentanti del M5s se non agitare (giustamente) labella bandiera, quella della lotta all’evasione? Lo hanno fatto per due motivi. Perché ci credono senza ...

