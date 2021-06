Grillo e Conte divorziano. Il M5s va in pezzi. La sci­ssione è inevitabile (Di mercoledì 30 giugno 2021) Alla fine, è arrivato il 'vaffa' di Beppe Grillo a Giuseppe Conte. Doveva essere un video, atteso già nella serata di lunedì, post conferenza stampa dell'ex premier. Invece è diventato un post sul ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 30 giugno 2021) Alla fine, è arrivato il 'vaffa' di Beppea Giuseppe. Doveva essere un video, atteso già nella serata di lunedì, post conferenza stampa dell'ex premier. Invece è diventato un post sul ...

LucaBizzarri : Praticamente oggi Grillo ha detto di Conte (con il quale ha governato il paese) quello che Conte ha detto di Salvin… - TeresaBellanova : #Grillo su #Conte “non ha né visione politica, né capacità manageriali. Non ha esperienza di organizzazioni, né cap… - DaniloToninelli : Grillo e Conte sono la coppia migliore che la politica possa avere. Da una parte un visionario con i piedi ben pian… - carmen_distaso : RT @fattoquotidiano: Grillo, lo strappo definitivo con Conte: “Lui non può risolvere i problemi del M5s. Non ha visione politica né capacit… - Euronauseata : RT @lucianocapone: Beppe Grillo: 'Conte non ha né visione politica, né capacità manageriali. Non ha esperienza di organizzazioni, né capaci… -