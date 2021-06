Grillo: Conte professore diventato premier grazie a M5s (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il M5s "è un movimento che consente a un professore di università di diventare presidente del Consiglio. Noi l'abbiamo fatto accadere". Lo dice Beppe Grillo in un post sul suo blog. 30 giugno 2021 Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il M5s "è un movimento che consente a undi università di diventare presidente del Consiglio. Noi l'abbiamo fatto accadere". Lo dice Beppein un post sul suo blog. 30 giugno 2021

LucaBizzarri : Praticamente oggi Grillo ha detto di Conte (con il quale ha governato il paese) quello che Conte ha detto di Salvin… - TeresaBellanova : #Grillo su #Conte “non ha né visione politica, né capacità manageriali. Non ha esperienza di organizzazioni, né cap… - CarloCalenda : La soddisfazione di non aver mai sostenuto #Conte. Alla fine anche Grillo ti da ragione. A questo punto però ti ass… - CarriaggioM : RT @M49liberorso: Quindi Conte ha contro Salvini, Meloni, Berlusconi, Grillo, Calenda e Renzi… a quanto pare deve essere davvero amato dall… - MamolkcsMamol : Non solo Grillo, altri guai per ConteTribunale di Pisa: 'I suoi Dpcm illegali' -