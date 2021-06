Formula 1 | Wolff ci crede | Mondiale lungo | sarà un incontro da 23 round

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Bologna, 30 giugno 2021 " Piccola mini fuga di Max Verstappen nel campionatopiloti di1. L'olandese ha vinto in Francia in rimonta e dominato il primo weekend in Austria con una ...

Advertising

STnews365 : Toto Wolff non ha nessuna voglia di abdicare. “Non molleremo fino all’ultima gara, è un Mondiale da 23 round in sti… - meetmeintheblue : Scusa Toto, cosa avevi detto? ???? ???? Deduco che il campione l’abbia avuta vinta anche stavolta ?? - FormulaPassion : #F1 | Il Mondiale 2021 si sta giocando anche sulla sfida tra i connazionali Helmut #Marko e Toto #Wolff - FormulaPassion : #F1 | #Binotto identifica le difficoltà #Mercedes - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1: secondo #Allison #Bottas si merita il sedile #Mercedes -

Ultime Notizie dalla rete : Formula Wolff

... 30 giugno 2021 " Piccola mini fuga di Max Verstappen nel campionato mondiale piloti di1. ...pochi giorni arriverà il secondo weekend consecutivo in casa dei rivali della Mercedes e Toto...' Certo che stiamo facendo tutto questo per arginare la Red Bull ', aveva d'altronde risposto il team principal Totoa precisa domanda. Il direttore di gara Michael Masi ritiene che questa ...Il team principal di Mercedes, forse per la prima volta, vive la possibilità di perdere il titolo Mondiale. Red Bull vola ma i tedeschi non si arrendono ...La Mercedes non molla. Lo si sapeva, conoscendo il carattere della scuderia di Brackley, ma Toto Wolff ha voluto sottolinearlo con forza dopo la netta vittoria di Max Verstappen nel Gran Premio della ...