Europei: Ucraina, Besedin dà forfait dopo entrata Danielson (Di mercoledì 30 giugno 2021) Europei finiti per l'attaccante ucraino Artem Besedin, infortunatosi contro la Svezia negli ottavi di finale del torneo. Nel contrasto con lo scandinavo Marcus Danielson - poi espulso per il grave ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 30 giugno 2021)finiti per l'attaccante ucraino Artem, infortunatosi contro la Svezia negli ottavi di finale del torneo. Nel contrasto con lo scandinavo Marcus- poi espulso per il grave ...

Advertising

SkySport : Ucraina ai quarti, Sheva: 'Si vive per emozioni del genere. Abbiamo giocato con il cuore' #SkyEuro2020 #Euro2020… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: EUROPEI - Covid, massima attenzione per Inghilterra-Ucraina in programma sabato a Roma - susydigennaro : RT @napolimagazine: EUROPEI - Covid, massima attenzione per Inghilterra-Ucraina in programma sabato a Roma - petrazzuolo : RT @napolimagazine: EUROPEI - Covid, massima attenzione per Inghilterra-Ucraina in programma sabato a Roma - napolimagazine : EUROPEI - Covid, massima attenzione per Inghilterra-Ucraina in programma sabato a Roma -