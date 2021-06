(Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma, 30 giu. (Adnkronos) - ", ma laè da. Personalmente non vorrei mai partire con i favori del pronostico, di solito sono motivo di nervosismo. Senza di essi, al contrario, si gioca più rilassati". Queste le parole di Stefano, ex portiere della Juventus e della Nazionale, all'Adnkronos, in merito al, prossimo avversario dell'nei quarti di finale di Euro 2020.

Advertising

TV7Benevento : Europei: Tacconi, 'Belgio favorito con l'Italia ma partita tutta da giocare'... - TV7Benevento : Europei: Tacconi, 'inginocchiarsi non deve essere un obbligo, ognuno ha le sue idee'... - petrazzuolo : RT @napolimagazine: EUROPEI - Tacconi: 'Italia favorita? Dev'esserlo, devono convincersi di essere i migliori' - susydigennaro : RT @napolimagazine: EUROPEI - Tacconi: 'Italia favorita? Dev'esserlo, devono convincersi di essere i migliori' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: EUROPEI - Tacconi: 'Italia favorita? Dev'esserlo, devono convincersi di essere i migliori' -

Ultime Notizie dalla rete : Europei Tacconi

Metro

... se durante le notti magiche di Italia 90 Vicini poteva contare su Pagliuca, Zenga e, nel ... A parte il partente Donnarumma e l'ottimo Gollini, non convocato per questiitineranti, le ......la ricatta con la presenza di offerte faraoniche da parte di fantomatici top - teamper ... Per non parlare dei portieri, fortissimi e istrioni come Zenga,, Pagliuca, Sebastiano Rossi. Ma,...Venerdì la formazione di Mancini sfiderà i giallorossi per l’accesso alle semifinali di Euro 2020. Nel 1991 le due formazioni si affrontarono nello stadio della Ternana ITALIA: Zenga (1’st Tacconi), F ...Roma, 30 giu. (Adnkronos) – “Belgio favorito, ma la partita è da giocare. Personalmente non vorrei mai partire con i favori del pronostico, di solito sono motivo di nervosismo. Senza di essi, al contr ...