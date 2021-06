De Palma (Nursing Up): «Nella sola Lombardia mancano 1200 infermieri». (Di mercoledì 30 giugno 2021) «L’emergenza legata alla carenza di infermieri Nella sanità privata ha toccato, in queste ultime settimane, livelli di gravità senza precedenti nel nostro Paese. Attraverso i nostri referenti di Lombardia e Veneto, raccogliamo indirettamente il grido di allarme di numerose realtà legate al mondo no profit e all’associazionismo che si occupano di strutture con soggetti fragili e malati cronici, che denunciano come quella che fino a ieri era una situazione quasi insostenibile, oggi è diventata una voragine profonda che rischia di essere insanabile». In Italia siamo giunti all’acme di un problema che affonda le sue radici nel ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 30 giugno 2021) «L’emergenza legata alla carenza disanità privata ha toccato, in queste ultime settimane, livelli di gravità senza precedenti nel nostro Paese. Attraverso i nostri referenti die Veneto, raccogliamo indirettamente il grido di allarme di numerose realtà legate al mondo no profit e all’associazionismo che si occupano di strutture con soggetti fragili e malati cronici, che denunciano come quella che fino a ieri era una situazione quasi insostenibile, oggi è diventata una voragine profonda che rischia di essere insanabile». In Italia siamo giunti all’acme di un problema che affonda le sue radici nel ...

Advertising

advgiornalista : RT @AssoCare: «L’emergenza legata alla carenza di infermieri nella sanità privata ha toccato, in queste ultime settimane, livelli di gravit… - AssoCare : «L’emergenza legata alla carenza di infermieri nella sanità privata ha toccato, in queste ultime settimane, livelli… - AssoCare : «L’emergenza legata alla carenza di infermieri nella sanità privata ha toccato, in queste ultime settimane, livelli… - NurseTimes : ?? Nurse Times Nursing Up, De Palma: «Nella sola Lombardia mancano 1200 infermieri nel sempre più disastrato mondo d… - advgiornalista : RT @AssoCare: Sanità, Nursing Up De Palma: «Nella sola Lombardia mancano 1200 infermieri nel sempre più disastrato mondo delle Rsa. Una vor… -