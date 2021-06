De Laurentiis: "Napoli-Verona? Andai negli spogliatoi all'intervallo per suonare la carica. Ne parlerò con i calciatori, ma non credo di ottenere risposte" (Di mercoledì 30 giugno 2021) Nel corso della conferenza stampa in un hotel di Roma, Aurelio De Laurentiis ha parlato anche di Napoli-Verona, ultima gara dello scorso campionato. "Napoli-Verona? Rimproverare o rimproverarsi è la strada più semplice, ma se rompi qualcosa e rimetti insieme i cocci, poi se hai amalgamato tutto bene, allora tutto torna alla normalità. Il campionato è stato falsato dal Covid, per tutti. Napoli-Verona è stata una gran delusione, io sono andato negli spogliatoi a suonare la gran cassa nell'intervallo. Mi ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 30 giugno 2021) Nel corso della conferenza stampa in un hotel di Roma, Aurelio Deha parlato anche di, ultima gara dello scorso campionato. "? Rimproverare o rimproverarsi è la strada più semplice, ma se rompi qualcosa e rimetti insieme i cocci, poi se hai amalgamato tutto bene, allora tutto torna alla normalità. Il campionato è stato falsato dal Covid, per tutti.è stata una gran delusione, io sono andatola gran cassa nell'. Mi ...

