De Laurentiis: “Con Insigne ci incontreremo e parleremo dopo l’Europeo” (Di mercoledì 30 giugno 2021) Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato in conferenza stampa dopo il silenzio stampa in vigore dal 21 febbraio scorso e ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sul rinnovo di contratto di Lorenzo Insigne: “Con Insigne ancora non ci siamo proprio visti perché la necessità di finire il campionato e poi il ritiro in Nazionale, e la volontà di non incasinare la situazione, abbiamo pensato che finito l’Europeo ci incontreremo e ci parleremo e sarà quel che sarà”. Foto: sito Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 30 giugno 2021) Aurelio De, presidente del Napoli, ha parlato in conferenza stampail silenzio stampa in vigore dal 21 febbraio scorso e ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sul rinnovo di contratto di Lorenzo: “Conancora non ci siamo proprio visti perché la necessità di finire il campionato e poi il ritiro in Nazionale, e la volontà di non incasinare la situazione, abbiamo pensato che finitocie cie sarà quel che sarà”. Foto: sito Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

claudioruss : De Laurentiis: 'Non è ridimensionamento Napoli, ma presa di coscienza che il budget venga rivisto. Altrimenti lo fa… - claudioruss : De Laurentiis: 'Io avrei voluto chiudere con Gattuso già l'anno scorso, lo presi per tamponare l'uscita di Ancelott… - LeBombeDiVlad : LIVE - ?? #Napoli, #DeLaurentiis sulla panchina azzurra: “Ho contattato #Spalletti quando #Gattuso stava male” ????… - teo_acm : RT @claudioruss: De Laurentiis: 'Con Mendes parlammo del rinnovo di Gattuso, non ci trovammo. Ci firmammo due righe, poi quando queste fini… - teo_acm : RT @claudioruss: De Laurentiis: 'Io avrei voluto chiudere con Gattuso già l'anno scorso, lo presi per tamponare l'uscita di Ancelotti: anch… -