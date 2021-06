Ddl Zan: Mirabelli (Pd), 'Lega perde tempo, in aula il 13 luglio così com'è' (Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma, 30 giu (Adnkronos) - "La Lega e Fi temo non facciano altro che provare a perdere ancora tempo, puntando a non approvare una legge contro l'omofobia. Come Pd anche nella riunione di oggi abbiamo ribadito la necessità di avere tempi certi e quindi di arrivare in aula con il ddl Zan, come previsto, il 13 luglio". Lo dice il senatore Franco Mirabelli, vicepresidente dei senatori dem e capogruppo del Pd in commissione Giustizia. "Anche dalla discussione di oggi sono del resto emerse distanze siderali. Dopo più di 8 mesi dall'approvazione del ddl Zan alla Camera ad ampia maggioranza, la ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma, 30 giu (Adnkronos) - "Lae Fi temo non facciano altro che provare are ancora, puntando a non approvare una legge contro l'omofobia. Come Pd anche nella riunione di oggi abbiamo ribadito la necessità di avere tempi certi e quindi di arrivare incon il ddl Zan, come previsto, il 13". Lo dice il senatore Franco, vicepresidente dei senatori dem e capogruppo del Pd in commissione Giustizia. "Anche dalla discussione di oggi sono del resto emerse distanze siderali. Dopo più di 8 mesi dall'approvazione del ddl Zan alla Camera ad ampia maggioranza, la ...

