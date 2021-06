Dallara EXP - La Stradale da trackday

(Di mercoledì 30 giugno 2021) 450 kg in più di downforce rappresentano di per sé un numero impressionante. Ma a rendere questo dato ancor più incredibile è che si aggiunge agli 820 chili 'di serie': totale, 1270 kg di deportanza che, alla velocità massima di 290 km/h, schiacciano la vettura a terra. Ho avuto modo di provare in anteprima laEXP, variante dadella barchetta voluta da Gian Paolo, la. Si tratta sostanzialmente dell'auto che abbiamo imparato a conoscere dal 2017, solo che la EXP libera il potenziale dellagrazie al fatto di essere un'auto nata per i. ...

Adesso invece si è mostrata in tutti i suoi dettagli senza segreti: parliamo della nuova, versione estrema della Stradale. Non è omologata per l'uso su strada, ma solo per quello in ...I numeri di Monza: la preview dellapresentata in pista, 70 equipaggi alla Journalist Parade, 200 proprietari alla Supercar Night Parade, 130 proprietari Tesla e, per finire, lo ...La casa di Varano de' Melegari ha svelato la versione estrema della Stradale: prestazioni da record per la barchetta non omologata per la strada ...Carrozzeria barchetta e un'iniezione di potenza e coppia: questo animale da track day di 890 kg ha fatto meglio delle GT3 al Mugello ...