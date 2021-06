Copa America 2021, quarti di finale: programma, orari, tv e streaming (Di mercoledì 30 giugno 2021) Tutto pronto per i quarti di finale di Copa America 2021. Archiviata la fase a gironi che ha sancito l’eliminazione di Bolivia e Venezuela, le squadre rimaste in gara sono pronte a contendersi il pass per la semifinale di questa discussa edizione brasiliana. Primi incroci da brivido: il Brasile sfida il Cile di Vidal mentre l’Uruguay dovrà vedersela contro la Colombia rivoluzionata. Perù contro Paraguay per il ruolo della sorpresa mentre l’Argentina dovrà vedersela contro l’Ecuador. Le partite potranno essere seguite in diretta tv esclusiva su Sky Sport e Eleven Sports oltre che in ... Leggi su sportface (Di mercoledì 30 giugno 2021) Tutto pronto per ididi. Archiviata la fase a gironi che ha sancito l’eliminazione di Bolivia e Venezuela, le squadre rimaste in gara sono pronte a contendersi il pass per la semidi questa discussa edizione brasiliana. Primi incroci da brivido: il Brasile sfida il Cile di Vidal mentre l’Uruguay dovrà vedersela contro la Colombia rivoluzionata. Perù contro Paraguay per il ruolo della sorpresa mentre l’Argentina dovrà vedersela contro l’Ecuador. Le partite potranno essere seguite in diretta tv esclusiva su Sky Sport e Eleven Sports oltre che in ...

Advertising

Inter : ?? | #CopaAmerica Lautaro in gol nella vittoria dell'Argentina ?? - juventusfc : #EURO2020 e #CopaAmerica ???? I risultati dei bianconeri ??? - juventusfc : Vittoria per il ???????????????? ?????? #Bentancur con l'Uruguay in #CopaAmerica ???? E domani cominciano gli Ottavi di Finale… - 8020es : ?? ??News Euro 2020 / Copa America 2021 Diary - FC Barcelona ?? #ZirigozaGroup #e-commerce #marketing #ENKIL.es #8020 ?? - infoitsport : Dove vedere Perù-Paraguay, streaming e diretta tv in chiaro Copa America? -