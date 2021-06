Conte prepara il suo partito: «Il mio progetto non resterà in un cassetto, i cittadini sono con me» (Di giovedì 1 luglio 2021) L?obiettivo è quello di svuotare politicamente il M5S. Dimostrare che non ha futuro se lasciato nelle mani di chi «dice falsità». Per aumentare il caos Giuseppe Conte... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 1 luglio 2021) L?obiettivo è quello di svuotare politicamente il M5S. Dimostrare che non ha futuro se lasciato nelle mani di chi «dice falsità». Per aumentare il caos Giuseppe...

