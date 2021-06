Chi sono Federico Rasa e Floriana, la coppia di Palermo a Temptation Island (Di mercoledì 30 giugno 2021) Floriana e Federico Rasa sono una delle 6 nuove coppie di Temptation Island 2021, il viaggio nei sentimenti al via questa sera su Canale 5. I due vengono da Palermo e sono fidanzati da 2 anni: è stata Floriana a scrivere al programma, perchè lamenta un calo di attenzioni da parte di Federico. Stasera ricomincia Temptation Island, il viaggio nei sentimenti in onda per sei puntate su Canale 5. Tra le coppie della nuova edizione, condotta da Filippo Bisciglia, ci sono ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 30 giugno 2021)una delle 6 nuove coppie di2021, il viaggio nei sentimenti al via questa sera su Canale 5. I due vengono dafidanzati da 2 anni: è stataa scrivere al programma, perchè lamenta un calo di attenzioni da parte di. Stasera ricomincia, il viaggio nei sentimenti in onda per sei puntate su Canale 5. Tra le coppie della nuova edizione, condotta da Filippo Bisciglia, ci...

