Chi è Valentina Nulli Augusti, fidanzata di Tommaso e concorrente di Temptation Island 2021? (Di giovedì 1 luglio 2021) Ecco chi è Valentina Nulli Augusti, fidanzata di Tommaso Eletti e concorrente di Temptation Island 2021 Bionda dagli occhi azzurri e dal fisico statuario, Valentina Nulli Augusti ha 40 anni e lavora come hostess. Nata il 30 agosto 1981, ha frequentato il liceo classico e poi ha studiato presso la facoltà di Scienze Politiche all’Università degli studi di Roma Tre. E’ una donna dinamica che ama la vita notturna e le serate in compagnia degli amici. E’ già stata sposata con Stefano ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 1 luglio 2021) Ecco chi èdiEletti ediBionda dagli occhi azzurri e dal fisico statuario,ha 40 anni e lavora come hostess. Nata il 30 agosto 1981, ha frequentato il liceo classico e poi ha studiato presso la facoltà di Scienze Politiche all’Università degli studi di Roma Tre. E’ una donna dinamica che ama la vita notturna e le serate in compagnia degli amici. E’ già stata sposata con Stefano ...

Advertising

Sweet_Anemone : RT @anikeatable: Quello che racconta Valentina è aberrante, lei si sente a disagio perché per la prima volta può essere 'libera' di parlare… - LaGio_91 : Per #Tommaso lei è bellissima, stupenda, perfetta, una bomba, la guardano tutti, come fai a non guardarla. Chi gli… - infoitcultura : Italo-americano con la passione per lo snowboard: chi è Tommaso Eletti, il geloso ‘toy-boy’ di Valentina a Temptati… - svrhox : CHI CAZZO SE NE VA TOMMASO E VALENTINA SIVURO - concriterioo_ : Chi sarà chiamata al falò e perché proprio Valentina -