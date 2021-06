Censura | e vissero tutti offesi & scontenti

Leggi su panorama

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Come una sorta di inarrestabile pandemia culturale, il politicamente corretto invade ogni aspetto della nostra vita: dalla politica allo sport, dalla moda alla letteratura, dal cinema alle fiabe. «Ripulire» parole e pensieri è ormai obbligatorio per non essere considerati razzisti, sessisti, misogeni. Il nuovo (provocatorio) libro di Michel Houellebecq Fran Lebowitz, la socialite newyorkese perfida e cinica, che da sempre argina la melma del politically correct, disse: «Il pensiero originale è come il peccato originale: entrambi sono accaduti, prima che tu nascessi, a persone che non hai potuto eventualmente incontrare». Ce lo siamo scordati il pensiero originale, mentre restiamo ...