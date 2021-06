Calciomercato Napoli | arriva l’annuncio del giocatore sul suo futuro

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Iltenta i primi colpi del. Quest’ultimo ha di recente fatto un importante annuncio per il suo. Giuntoli è caccia di un rinforzo low cost (Foto: SSC)In questo primo scorcio dii partenopei cominciano a muovere le prime mosse. L’esigenza della dirigenza delè di non spendere troppo per i giocatori, soprattutto se non ci saranno cessioni eccellenti. Per questo si è alla ricerca di calciatori che non rientrino più nel progetto dei rispettivi club. Leggi anche->Juventus, come sbloccare ...

Ilpotrebbe decidere di prenderlo e poi tenerlo come vice Meret in caso di partenza di Ospina , oppure di girarlo in prestito qualora il portiere colombiano dovesse restare. O, in alternativa, ...Ilha bloccato Tomas Vaclik, in scadenza di contratto con il Siviglia: potrebbe essere il vice di Alex Meret Ilha bloccato Tomas Vaclik, in scadenza di contratto con il Siviglia. Potrebbe essere lui il vice di Alex Meret durante la stagione 2021/22. Come riportato da Sky Sport, il portiere classe '89 ...Calciomercato, le notizie di mercoledì 30 giugno ... Su quest’ultimo c’è anche il Torino. Napoli su Vaclik, Pinsoglio rinnova con la Juventus Con Ospina in uscita il Napoli, come riferito da Gianluca ...Il calciomercato del Napoli è pronto a entrare nel vivo. La società del presidente De Laurentiis ha bloccato Tomas Vaclik, portiere classe 1989 della ...