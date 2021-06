Britney Spears, un amico svela quello che è successo in tribunale: il grido d’aiuto per i fan (Di mercoledì 30 giugno 2021) Di quello che è successo in aula durante la testimonianza di Britney Spears sappiamo molto poco. L’unica fonte è l’audio dello streaming (che è stato interrotto a metà udienza e adesso è stato rimosso da YouTube per copyright), anche le reazioni della giudice Branda Penny e degli avvocati sono un mistero. Nel breve discorso che abbiamo sentito, la giudice dice di essere molto sensibile alle confessioni fatte dalla popstar. Ma sarà davvero così? Andrew Gallery è un amico di Britney Spears, con lei ha lavorato nel 2008 e 2009 e da quel momento hanno stretto un bel legame. ... Leggi su biccy (Di mercoledì 30 giugno 2021) Diche èin aula durante la testimonianza disappiamo molto poco. L’unica fonte è l’audio dello streaming (che è stato interrotto a metà udienza e adesso è stato rimosso da YouTube per copyright), anche le reazioni della giudice Branda Penny e degli avvocati sono un mistero. Nel breve discorso che abbiamo sentito, la giudice dice di essere molto sensibile alle confessioni fatte dalla popstar. Ma sarà davvero così? Andrew Gallery è undi, con lei ha lavorato nel 2008 e 2009 e da quel momento hanno stretto un bel legame. ...

