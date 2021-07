Belgio Italia | Cannavaro | «Azzurri a un bivio Nessun paragone col passato»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Fabioha parlato in vista dei quarti di finale di Euro 2020 traFabio, capitano dell’campione del Mondo nel 2006, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato della partita tra glie ilin programma venerdì sera. PARAGONI – «Per cortesia non parliamo di paragoni col. Questasomiglia a se stessa. Sta compiendo un cammino di crescita e ognuno deve entrare in simbiosi col gruppo e il c.t. per creare qualcosa di unico. Tra l’altro in Federcalcio negli ultimi ...