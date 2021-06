Webuild, ecco come va (e cosa si dice) (Di martedì 29 giugno 2021) Nuovi ordini acquisiti per Webuild e in corso di finalizzazione da inizio anno per 8 miliardi di euro, che superano 21 miliardi con la maxi commessa in Texas. Intanto il socio Cdp in assemblea… Balzo a Piazza Affari per il titolo Webuild che è salito di oltre il 2% dopo avere annunciato un aggiornamento sul fronte nuovi ordini. Nel dettaglio, ammonta a 8 miliardi di euro il valore consolidato delle aggiudicazioni del gruppo guidato da Pietro Salini, dei contratti in corso di finalizzazione e di quelli in cui il gruppo risulta il miglior offerente dall’inizio del 2021 ad oggi, con focus in Italia, Australia e Svizzera, a cui si aggiunge il ... Leggi su cityroma (Di martedì 29 giugno 2021) Nuovi ordini acquisiti pere in corso di finalizzazione da inizio anno per 8 miliardi di euro, che superano 21 miliardi con la maxi commessa in Texas. Intanto il socio Cdp in assemblea… Balzo a Piazza Affari per il titoloche è salito di oltre il 2% dopo avere annunciato un aggiornamento sul fronte nuovi ordini. Nel dettaglio, ammonta a 8 miliardi di euro il valore consolidato delle aggiudicazioni del gruppo guidato da Pietro Salini, dei contratti in corso di finalizzazione e di quelli in cui il gruppo risulta il miglior offerente dall’inizio del 2021 ad oggi, con focus in Italia, Australia e Svizzera, a cui si aggiunge il ...

Ultime Notizie dalla rete : Webuild ecco Borsa, settimana positiva per l'Europa con materie prime e petrolio. Piazza Affari +1,16% Sul finale ha rallentato Webuild ( - 0,08%) che aveva avuto una seduta positiva dopo la notizia che ... Per gli aggiornamenti dei dati delle Borse ecco la sezione Mercati mentre per le notizie in tempo ...

Ftse Mib: Enel tra i buy con piano Biden. Ecco gli altri A questi si aggiungono Webuild che genera il 28% del fatturato (2020) in Nord America e Prysmian con circa il 40% dell`EBITDA. Da segnalare anche CNH Industrial , la cui divisione construction ...

