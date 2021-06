Via a licenziamenti, Draghi fa un passo indietro verso la Cgil (Di martedì 29 giugno 2021) Che non si sarebbe trattato di un incontro breve probabilmente Mario Draghi lo sapeva benissimo, anche prima che Landini, poco prima di entrare a palazzo Chigi per l’incontro con il governo sullo sblocco dei licenziamenti, chiarisse il concetto: «Non andiamo per essere informati. È interesse del governo evitare i licenziamenti. Se così non fosse valuteremo con Cisl e Uil come muoverci». Minaccia felpata ma chiara. LA RIUNIONE INFATTI tutto è tranne che un informativa. Si prolunga per ore ed ore, … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 29 giugno 2021) Che non si sarebbe trattato di un incontro breve probabilmente Mariolo sapeva benissimo, anche prima che Landini, poco prima di entrare a palazzo Chigi per l’incontro con il governo sullo sblocco dei, chiarisse il concetto: «Non andiamo per essere informati. È interesse del governo evitare i. Se così non fosse valuteremo con Cisl e Uil come muoverci». Minaccia felpata ma chiara. LA RIUNIONE INFATTI tutto è tranne che un informativa. Si prolunga per ore ed ore, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

