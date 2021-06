Uomini e Donne, Chiara Rabbi sbotta sui social: “Sono sempre stata zitta, a un certo punto impazzisco” (Di martedì 29 giugno 2021) Chiara Rabbi è stata la scelta di Davide Donadei ed i due Sono sempre più innamorati che mai ed in poco tempo Sono andati a convivere. L’ex corteggiatrice ha pubblicato, nelle sue Instagram stories, una foto tratta da Di Più. L’articolo in questione è una lettera della ragazza a Davide nella quale ha scritto di volere allargare la famiglia al più presto. La ragazza è stata criticata poiché decidere di avere un figlio dopo pochi mesi di relazione secondo alcuni utenti è una scelta irresponsabile. Poco fa, Chiara, ha pubblicato il seguente screen nella quale ... Leggi su isaechia (Di martedì 29 giugno 2021)la scelta di Davide Donadei ed i duepiù innamorati che mai ed in poco tempoandati a convivere. L’ex corteggiatrice ha pubblicato, nelle sue Instagram stories, una foto tratta da Di Più. L’articolo in questione è una lettera della ragazza a Davide nella quale ha scritto di volere allargare la famiglia al più presto. La ragazza ècriticata poiché decidere di avere un figlio dopo pochi mesi di relazione secondo alcuni utenti è una scelta irresponsabile. Poco fa,, ha pubblicato il seguente screen nella quale ...

Advertising

matteosalvinimi : La mia totale solidarietà a donne e uomini in divisa che, fra mille difficoltà, carenze di organico e dotazioni, fa… - matteosalvinimi : Poliziotti sbattuti in prima pagina, con foto, nome e cognome, senza un processo o una condanna, trattati peggio di… - matteosalvinimi : Giovedì sarò a Santa Maria Capua Vetere (Caserta) per portare la solidarietà - mia e di milioni di italiani - a don… - BiasiErika : RT @angbolat: “Ma questo è il nostro errore. Noi donne ci aspettiamo un po’ di pietà, un po’ di umanità da uomini maleducati. E poi ci inga… - Rossell35790894 : RT @angbolat: “Ma questo è il nostro errore. Noi donne ci aspettiamo un po’ di pietà, un po’ di umanità da uomini maleducati. E poi ci inga… -