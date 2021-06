Tour de France 2021 | Mathieu van der Poel | “Oggi mi sono goduto la maglia gialla Domani sarà difficile difenderla”

(Di martedì 29 giugno 2021) La quarta tappa è stata relativamente tranquilla per laaldevan derè stato per quasi tutti i 150,4 km della Redon-Fougeres a ruota, senza prendersi particolari rischi in vista dell’importante cronometro di. Nel post gara ai microfoni di Eurosport il corridore della Alpecin-Fenix ha palesato così tutta la sua soddisfazione: “Abbiamo fatto un grande lavoro per lo sprint. Nel resto della tappa miladavanti a ...

Advertising

Eurosport_IT : Tante, troppe cadute al Tour de France: arriva l'accusa pesante di Madiot! ???????????? Scopri di più:… - Corriere : Tour de France, una tifosa si sporge con un cartello e fa cadere rovinosamente metà del... - fattoquotidiano : Tour de France, tifosa a bordo strada con un cartello provoca una carambola di massa: si “salvano” solo in 30. A te… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Ciclismo, Tour de France: il ritorno di Cavendish. Vittoria numero 31 nel giorno della protesta - DinoDiener : RT @FantaBarSport: ???? #TourdeFrance2021 - Favoriti 5a tappa ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Tour France

Anche senza le drammatiche cadute che avevano segnato le prime tre tappe, con u n'altimetria piatta e su un tracciato disegnato per i velocisti , la quarta frazione deldeha dispensato grandi emozioni grazie soprattutto a due corridori. Il primo è Brent Van Moer, 23 anni , un belga sconosciuto ai più che è stato in fuga per 150,2 dei 150,3 chilometri del ...Eddy Merckx è detentore praticamente del record di tutto, compreso quello delle vittorie alde, 34. Anche se di strada ancora da fare ce n'è ancora parecchia, è un numero che Mark Cavendish può insidiare: a Fougères arriva la 31esima per il britannico, addirittura 5 anni dopo la ...Mark Cavendish, oggi, è tornato al successo al Tour de France dopo ben cinque anni di digiuno. Cannonball, infatti, si è imposto in volata nella quarta frazione della Grande Boucle 2021, la ...Primo vero spartiacque per la classifica generale con la cronometro di Mayenne: 30 chilometri totalmente adatti agli specialisti ...