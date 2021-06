Spagna | ufficializzata la squadra olimpica | confermata l’assenza di Fabian Ruiz

(Di martedì 29 giugno 2021) Laha ufficializzato la lista dei calciatori che prenderà parte ai Giochi Olimpici di Tokyo: come già anticipato negli scorsi giorni, non ci saràche non ha ricevuto l’ok del Napoli a prendere parte al torneo. Portieri: Alvaro Fernandez, Unai Simon, Alex Dominguez.Difensori: Mingueza, Vallejo, Garcia, Torres, Gil, Miranda.Centrocampisti: Cucurella, Moncayola, Zubimendi, Ceballos, Merino, Soler, Pedri.Attaccanti: Gil, Asensio, Olmo, Oyarzabal, Mir, Puado. OFICIAL ¡¡¡ESTA ES NUESTRA SELECCIÓN OLÍMPICA!!! 22 jugadores conforman la lista de Luis de la Fuente para disputar los Juegos Olímpicos de #Tokyo2020. ¡¡Llegó la ...

Advertising

napolista : Il Napoli non ha autorizzato la partecipazione alle Olimpiadi e il giocatore non rientra tra i convocati che partir… -

Ultime Notizie dalla rete : Spagna ufficializzata

Ma fino ad oggi, per quanto regolamentata, la pratica non eratra le professioni ... Ma come funziona altrove? Mentre inl'esercizio dell'osteopatia non è regolamentato, in Francia,...... Inghilterra, Irlanda,e più recentemente del Messico, sedendo come rappresentante di AXA ... La nomina sarànel prossimo Consiglio di Amministrazione della società, convocato a ...Alfa Romeo, il capo del design è Alejandro Mesonero-Romanos. Forte dei successi con Seat e Cupra è chiamato a dare nuovo slancio allo stile del Biscione.Calciomercato Lecce, è fatta per l'arrivo nel Salento di Marco Olivieri: l'attaccante della Juventus pronto per i giallorossi ...