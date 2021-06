Advertising

infoitsport : Petkovic è l’uomo dei successi, non solo sportivi: dalla beneficenza ai quarti con la Svizzera - sportli26181512 : Petkovic, l’uomo dei successi,: dalla beneficenza ai quarti con la Svizzera: Petkovic è l’uomo dei successi, non so… - Gazzetta_it : Petkovic è l’uomo dei successi: dalla beneficenza ai quarti con la Svizzera #Euro2020 - ilRomanistaweb : ??? Xhaka parla dopo la vittoria sulla Francia: 'Tutti sanno cosa rappresenta la Roma'. E poi regala il premio di uo… - 1962Greco : L'uomo del 26 maggio ieri sera ha messo a segno un'altra impresa destinata a entrare nella storia. Perché Vlado Pet… -

Ultime Notizie dalla rete : Petkovic uomo

L'dei successi. Non solo sportivi. Vladimirha fatto la storia. Ha eliminato la Francia campione del mondo in carica, ha portato la Svizzera, per la prima volta, ai quarti di finale di un ...Ma non finisce qui, Xhaka è stato autore di un altro bellissimo gesto nei confronti di: premiato comedel match, il calciatore svizzero, arrivato in conferenza stampa, ha consegnato il ...Serata incredibile ieri con gli ottavi di finale degli Europei di calcio 2021. La sfida tra Svizzera e Francia è stata emozionante e sorprendente e, alla fine, il campioni del mondo si sono dovuti arr ...È il miglior allenatore della storia della nazionale elvetica, con una media punti di 1,80 a partita. Elmar Bergonzini @elmarbergo. L'uomo dei successi. Vladimir Petkovic ha fatto la storia. Non ci er ...