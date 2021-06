Medjugorje | messaggio per oggi | “Non legatevi alle cose materiali ma a Dio”

Advertising

asti_gioachino : RT @RadioMariaITA: H. 16:13 #Commento al #Messaggio della #Regina della Pace a Marija di #Medjugorje del 25 Giugno Padre Livio https://t.… - ViviamoMa : Viviamo nel mondo ma non siamo del mondo MESSAGGIO DEL 25 GIUGNO 2021 A IVAN - MEDJUGORJE Cari figli! Il mio Cuore… - ViviamoMa : MESSAGGIO DEL 25 GIUGNO 2021 A IVAN - MEDJUGORJE Cari figli! Il mio Cuore è gioioso perché in tutti questi anni ve… - giovis333 : RT @RadioMariaITA: H. 16:13 #Commento al #Messaggio della #Regina della Pace a Marija di #Medjugorje del 25 Giugno Padre Livio https://t.… - CaterinaDeMedi3 : RT @RadioMariaITA: H. 16:13 #Commento al #Messaggio della #Regina della Pace a Marija di #Medjugorje del 25 Giugno Padre Livio https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : Medjugorje messaggio

MADONNA25 GIUGNO/ "Pregate per la pace e la libertà perché..." Ma nell'universo della Chiesa, e più in generale nella dimensione di tenace spiritualità che la attraversa, una ...di Silvana Palazzo) MADONNA DI25 MAGGIO 2021/ "Siete le mie mani tese nel mondo" 'PREGHIERA E SPERANZA PER CHI NON CONOSCE DIO' Era un pomeriggio di inizio state e sulla ...La Vergine a Medjugorje ci invita a pregare con Lei per la pace e la libertà. Cari amici, in occasione del 40.mo anniversario la ...Ogni 22 del mese è un ringraziamento per la Madonna con San Charbel, che inizia con Adorazione Eucaristica e Preghiera di guarigione e liberazione.