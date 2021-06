Lotto e Superenalotto | estrazioni di Oggi martedì 29 giugno 2021 | numeri e combinazione vincente

(Di martedì 29 giugno 2021) Si può giocare al, al SuperEnae al 10eserale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di sabato 26, non ci sono stati né 6 né 5+. Nel frattempo vi ricordiamo iritardatari del: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 16 (84) 44 (77) 39 (65) 40 (64) 20 (56) Cagliari: 13 (72) 6 (66) 79 (64) 45 (53) 36 (50) Firenze: 24 (125) 59 (74) 54 (64) 89 (63) 74 (59) Genova: 22 (65) 13 (63) 11 (49) 84 (47) 25 (45) Milano: 69 (74) 90 (70) 22 (57) 72 (56) 74 ...

Segue a ruoto il, con una spesa annua di 11,16 milioni di euro ad Anzio e di 9,63 milioni di euro a Nettuno. Ilarriva invece a toccare 1,74 milioni di euro di spesa ad Anzio e 1,...Le vincite, insomma continuano a tenere alto il morale degli italiani, che trae Gratta e vinci, riescono come sempre ad affermarsi come giocatori caparbi e fortunati. Il ...Anche la dea bendata bacia L’Aquila e per ironia della sorte lo fa nel bar che porta il nome allo stesso concorso: Superstar. Torna in Abruzzo la fortuna e in particolare ...Tornano oggi, martedì 29 giugno, le estrazioni del Lotto e SuperEnalotto. Andiamo a scoprire quali numeri promettono bene e perchè ...