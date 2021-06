Inghilterra, Sterling: «Gol alla Germania? Pensavo fosse fuorigioco» (Di martedì 29 giugno 2021) Raheem Sterling, attaccante dell’Inghilterra, ha festeggiato la vittoria ottenuta a Euro 2020 contro la Germania Raheem Sterling, attaccante dell’Inghilterra, ha festeggiato la vittoria ottenuta a Euro 2020 contro la Germania. Le sue dichiarazioni. «Sapevamo di dover fare una grande prestazione contro un’ottima squadra. Conosciamo la nostra intensità, non tutte le squadre possono affrontarla. Rice e Phillips hanno giocato un’ottima partita. Il gol? Ho festeggiato, ma ho pensato prima al fuorigioco. Ma sono davvero contento». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 29 giugno 2021) Raheem, attaccante dell’, ha festeggiato la vittoria ottenuta a Euro 2020 contro laRaheem, attaccante dell’, ha festeggiato la vittoria ottenuta a Euro 2020 contro la. Le sue dichiarazioni. «Sapevamo di dover fare una grande prestazione contro un’ottima squadra. Conosciamo la nostra intensità, non tutte le squadre possono affrontarla. Rice e Phillips hanno giocato un’ottima partita. Il gol? Ho festeggiato, ma ho pensato prima al. Ma sono davvero contento». L'articolo proviene da Calcio News 24.

