Grillo liquida Conte Ecco come è fallita la mediazione M5S verso la scissione Pd in ansia | trema anche Draghi

Leggi su affaritaliani

(Di martedì 29 giugno 2021) Ore 17.29 di martedì 29 giugno 2021. Ora e data che passeranno alla storia probabilmentela fine del Movimento 5 Stelle. Bepperinuncia al video per rispondere a Giuseppee scrive un post durissimo sul blog dal titolo e dalla foto inequivocabili: 'Una bozza e via'. L'ex premier "non ha visione politica né esperienza" e soprattutto "non rincorriamo principi azzurri". E... Segui su affaritaliani.it