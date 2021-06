Ghost of Tsushima Director' s Cut classificato per PS5 e PS4

(Di martedì 29 giugno 2021)of's Cut è stato rivelato grazie a una nuova classificazione ESRB. La nuova versione del gioco open world sviluppato da Sucker Punch ha ricevuto una valutazione "Mature", come l'originale, e dovrebbe essere lanciata su PlayStation 5 e PlayStation 4. Purtroppo, nel riepilogo della valutazione non è rivelato cosa c'è di nuovo in questa edizione rispetto alla versione originale. Leggi altro...

