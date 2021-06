Ftse Mib chiude con il segno più (Di martedì 29 giugno 2021) Nuovo rialzo per le borse europee che, nonostante le tensioni innescate dalla diffusione della variante Delta, hanno capitalizzato i nuovi record messi a segno dai listini statunitensi. Sul Ftse MIb, che ha chiuso la seduta a 25.357,36 punti (+0,52%), spicca l’andamento dell’accoppiata formata da Azimut e Banca Mediolanum, salite rispettivamente del 3,3 e del 2,32 per cento. Gli analisti di Deutsche Bank oggi hanno annunciato di aver alzato la valutazione da “hold” a “buy” sulla prima e di aver riavviato la copertura sulla seconda con valutazione “acquistare”. Nel comparto industriale bene Cnh Industrial (+2,08%) e Prysmian (+1,32%) mentre le notizie ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 29 giugno 2021) Nuovo rialzo per le borse europee che, nonostante le tensioni innescate dalla diffusione della variante Delta, hanno capitalizzato i nuovi record messi adai listini statunitensi. SulMIb, che ha chiuso la seduta a 25.357,36 punti (+0,52%), spicca l’andamento dell’accoppiata formata da Azimut e Banca Mediolanum, salite rispettivamente del 3,3 e del 2,32 per cento. Gli analisti di Deutsche Bank oggi hanno annunciato di aver alzato la valutazione da “hold” a “buy” sulla prima e di aver riavviato la copertura sulla seconda con valutazione “acquistare”. Nel comparto industriale bene Cnh Industrial (+2,08%) e Prysmian (+1,32%) mentre le notizie ...

Ultime Notizie dalla rete : Ftse Mib Borsa: Milano chiude in rialzo, Ftse Mib +0,52% Seduta positiva per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento dello 0,52% a 25.357 punti. . 29 giugno 2021

Piazza Affari positiva. FTSE MIB +0,52% Piazza Affari reagisce al ribasso di ieri e chiude in territorio positivo. Il FTSE MIB segna +0,52%, il FTSE Italia All - Share +0,47%, il FTSE Italia Mid Cap +0,1%, il FTSE Italia STAR +0,54%. BTP poco mosso, spread in calo. Il rendimento del decennale segna 0,88% (chiusura ...

Borsa: Milano chiude in rialzo, Ftse Mib +0,52% ANSA Nuova Europa Piazza Affari: Ftse Mib supera pietra miliare 'storica'. E grazie al PNRR di Draghi AIM vive un momento d'oro Investitori combattuti tra variante Delta e ripresa. Sul mercato la crescita dei contagi in Gran Bretagna è percepita con un misto di timore e di serenità… Leggi ...

La mascherina anti-covid non è più obbligatoria all'aperto “Dio è padre di tutti” così il Papa scrive nella lettera al prete James Martin difensore dei diritti Elle. No, la parola "omofobia" non è qualcosa di astratto, c'è chi la ...

