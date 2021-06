Federer avanza a fatica a Londra | fuori Serena Williams

(Di martedì 29 giugno 2021)(INGHILTERRA) (ITALPRESS) – La pioggia e Rogerhanno caratterizzato la seconda giornata di gare di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, in corso sui campi in erba dell’All England Club di. L’elvetico, fermo da tempo a quota 20 trionfi nei Major, attualmente numero 8 del mondo e sesta forza del seeding, si è imposto con grandesu Adrian Mannarino, numero 41 del ranking internazionale. Il francese ha lottato alla pari contro l’ex numero uno del mondo ma poi è stato costretto al ritiro, per un infortunio (subito alla fine del quarto set), sul punteggio di 6-4 6-7 (3) 3-6 6-2 per ...

... il francese ha lottato alla pari contro l'ex numero uno del mondo ma poi è stato costretto al ritiro, per un infortunio, sul punteggio di 6 - 4 6 - 7 (3) 3 - 6 6 - 2 per. "Sono stato '...Rogersoffre contro Adrian Mannarino nel primo turno di Wimbledon eal secondo grazie al ritiro per infortunio dell'avversario. Lo svizzero, otto volte campione sull'erba di Londra, dopo aver ...