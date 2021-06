Dimissioni de Boer, il tecnico spiega: «Non era salutare per me continuare» (Di martedì 29 giugno 2021) Frank de Boer ha spiegato tramite i canali ufficiali della Federcalcio olandese le sue Dimissioni Frank de Boer ha spiegato tramite i canali ufficiali della Federcalcio olandese le sue Dimissioni da ct dell’Oranje. «In attesa della valutazione, ho deciso di non continuare come allenatore della nazionale. L’obiettivo non è stato raggiunto, questo è chiaro. Quando mi è stato proposto di diventare allenatore della nazionale nel 2020, ho pensato che fosse un onore e una sfida , ma ero anche consapevole della pressione che sarebbe venuta su di me dal momento in cui sono stato ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 29 giugno 2021) Frank dehato tramite i canali ufficiali della Federcalcio olandese le sueFrank dehato tramite i canali ufficiali della Federcalcio olandese le sueda ct dell’Oranje. «In attesa della valutazione, ho deciso di noncome allenatore della nazionale. L’obiettivo non è stato raggiunto, questo è chiaro. Quando mi è stato proposto di diventare allenatore della nazionale nel 2020, ho pensato che fosse un onore e una sfida , ma ero anche consapevole della pressione che sarebbe venuta su di me dal momento in cui sono stato ...

