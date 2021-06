Ddl Zan, Salvini “Mi piacerebbe confronto con Letta” (Di martedì 29 giugno 2021) BOLOGNA (ITALPRESS) – “Con Letta mi piacerebbe un confronto sulle riforme che dovremo votare insieme in Parlamento: della pubblica amministrazione, del fisco e della giustizia. Mi spiace che eviti il confronto sulle discriminazioni, perchè punire discriminazioni, aggressioni e violenze nei confronti di chi vive la sua vita privata, la sua sessualità come vuole e ha tutto il diritto di farlo, è una mia priorità. Riempire di ideologie questa battaglia portando un certo tipo di idelologia nelle scuole secondo me non è un favore al mondo gay, lesbo o trans”. Così il leader della Lega Matteo Salvini, sul Ddl ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 29 giugno 2021) BOLOGNA (ITALPRESS) – “Conmiunsulle riforme che dovremo votare insieme in Parlamento: della pubblica amministrazione, del fisco e della giustizia. Mi spiace che eviti ilsulle discriminazioni, perchè punire discriminazioni, aggressioni e violenze nei confronti di chi vive la sua vita privata, la sua sessualità come vuole e ha tutto il diritto di farlo, è una mia priorità. Riempire di ideologie questa battaglia portando un certo tipo di idelologia nelle scuole secondo me non è un favore al mondo gay, lesbo o trans”. Così il leader della Lega Matteo, sul Ddl ...

LegaSalvini : ++ PAROLE STRAORDINARIE DI SUOR ANNA MONIA ALFIERI SUL DDL ZAN ++ - LegaSalvini : Daniele #Capezzone: “A me gli omofobi e i bulli fanno schifo ma, da liberale, dico che il ddl Zan è scritto male”. - LegaSalvini : ?? PERUGIA, INSULTI A 200 PERSONE LIBERE CHE, IN SILENZIO E CON UN LIBRO, MANIFESTAVANO CONTRO IL DDL ZAN… - giantico : RT @GiancarloDeRisi: Letta che vuole votare il ddl Zan così com'è o è sicuro di avere i voti al Senato o vuole correre il rischio per piant… - TonusAldo : RT @Noiconsalvini: Daniele #Capezzone: “A me gli omofobi e i bulli fanno schifo ma, da liberale, dico che il ddl Zan è scritto male”. https… -