Covid | 679 casi Tasso di positività scende allo 0 | 3%

(Di martedì 29 giugno 2021) Sono 679 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 389. Sono invece 42 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 28. Delle vittime 22 arrivano dal ricalcolo della regione Campania sul periodo compreso tra novembre 2020 e maggio 2021. 190.635 i tamponi processati, ildi0,3%.

Advertising

Italpress : Covid, 679 nuovi casi e 42 decessi nelle ultime 24 ore - Ettore572 : RT @TelevideoRai101: Covid: 679 nuovi contagi e 42 vittime - Tele_Nicosia : Covid, 679 nuovi casi e 42 decessi nelle ultime 24 ore - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – Sono 679 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 389) a fronte di 190.635 tamponi effettuati… - fainformazione : Covid al 29 giugno 2021: indice di positività allo 0,35%, 42 i nuovi decessi Sono stati 679 (ieri erano stati 389)… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 679

Sonoi nuovi contagi di- 19 in Italia ( ieri 389 ), a fronte di 190.635 tamponi giornalieri effettuati (ieri 75.861). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è allo 0,4% (...Sonoi nuovi casi di coronavirus in Italia . Sale così ad almeno 4.259.133 il numero di persone che ...guarite o dimesse sono complessivamente 4.078.767 e 2.493 quelle uscite oggi dall'incuboCovid Italia, bollettino oggi martedì 29 giugno. Sono 679 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri ...Sono 679 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia secondo il bollettino di oggi, 29 giugno. Nella tabella si fa riferimento ad altri 42 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 190.635 tamponi con ...