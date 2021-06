(Di martedì 29 giugno 2021) Continua senza freni il successo di, il cantante che ha trionfato nella categoria canto dell’ultima edizione di. Il suo singolo Malibu è da settimane in cima alle classifiche e le sue canzoni spopolano nelle radio. Il giovane artista, sempre più innamorato di Giulia Stabile, si èto al settimanale Sorrisi e Canzoni. Sangio ha dichiarato di essere molto contento del successo che sta ottenendo, confessando che il suo sogno era proprio quello di sentire la sua musica ovunque. Il cantante ha infattito il suo rapporto con la musica, che lo ha aiutato a superare un periodo difficile della sua ...

Vediamo insieme cosa ha confessato l'ex allievo di. Il dramma di'ho vissuto un film horror tra medicinali e paranoie'si è confidato a Tv Sorrisi e Canzoni, raccontato ...mi ha permesso di urlare "., come Giulia Stabile l'ha aiutato. (adsbygoogle = window.adsbygoogle - - []).push({});Mara Venier pronta per Una voce per Padre Pio: Giulia Stabile confermata tra gli ospiti Giulia Stabile è sicuramente uno dei personaggi del momento. Dopo ...Amici 20, Sangiovanni racconta il passato buio: “Problemi di ansia e paranoia, prendevo medicinali” Continua senza freni ...