361STASERA IN TV | I PROGRAMMI DI MARTEDÌ 29 GIUGNO

Leggi su 361magazine

(Di martedì 29 giugno 2021) ECCO I PRINCIPALIDI STASERA IN TV Rai 1 – L’amore non divorzia mai (Film) (Annie e Ben progettavano di trasferirsi e sposarsi a New York, ma un grave imprevisto aveva mandato in fumo i loro progetti). Rai 2 – I casi della giovane Miss Fisher – Il laboratorio dei segreti (SerieTV) (Tanya Scompare nel nulla dopo aver sentito il richiamo di un UFO. La scienziata Cecile Armand, cara amica di Birdie, viene trovata morta nella sua auto). Rai 3 – Atlantic crossing (Miniserie) (La Seconda guerra mondiale è nelle fasi iniziali. I paesi scandinavi sono neutrali, ma Hitler a sorpresa invade prima la Danimarca e poi la Norvegia). Rete Quattro – Innamorato pazzo (Film) (Lei ...