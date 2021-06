YouTube ha bloccato un canale che denuncia abusi dei diritti umani nello Xinjiang (Di lunedì 28 giugno 2021) (foto: Unsplash)YouTube ha bloccato i contenuti di un canale che denuncia abusi dei diritti umani contro la minoranza musulmana degli uiguri da parte della Cina nella provincia occidentale dello Xinjiang. Atajurt Kazakh Human Rights pubblica le testimonianze dei familiari delle persone detenute nei campi di internamento cinesi nello Xinjiang, ma è stato ripetutamente sospeso per avere diffuso informazioni personali, in violazione delle policy di YouTube. Dal 2017 Atajurt ha caricato quasi 11.000 video per ... Leggi su wired (Di lunedì 28 giugno 2021) (foto: Unsplash)hai contenuti di unchedeicontro la minoranza musulmana degli uiguri da parte della Cina nella provincia occidentale dello. Atajurt Kazakh Human Rights pubblica le testimonianze dei familiari delle persone detenute nei campi di internamento cinesi, ma è stato ripetutamente sospeso per avere diffuso informazioni personali, in violazione delle policy di. Dal 2017 Atajurt ha caricato quasi 11.000 video per ...

YouTube ha bloccato un canale che denuncia abusi dei diritti umani nello Xinjiang I gestori annunciano che sposteranno i loro video su Odysee YouTube ha bloccato i contenuti di un canale che denuncia abusi dei diritti umani contro la minoranza musulmana degli uiguri da parte della ...

