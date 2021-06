Una Vita, anticipazioni oggi 28 giugno: Camino distrutta per l’arresto di Maite (Di lunedì 28 giugno 2021) anticipazioni “Una Vita”, puntata del 28 giugno 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap spagnola su Canale 5 alle 14.10? Maite è stata arrestata dalle guardie. Camino, addolorata, teme che dietro ci sia sua madre Felicia. La Pasamar junior chiede aiuto a Liberto che assume un avvocato per difendere la pittrice. Camino è disperata e chiede aiuto a Liberto per vedere Maite. I due vanno insieme in Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 28 giugno 2021)“Una”, puntata del 282021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap spagnola su Canale 5 alle 14.10?è stata arrestata dalle guardie., addolorata, teme che dietro ci sia sua madre Felicia. La Pasamar junior chiede aiuto a Liberto che assume un avvocato per difendere la pittrice.è disperata e chiede aiuto a Liberto per vedere. I due vanno insieme in Articolo completo: dal blog SoloDonna

