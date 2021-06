Trovata morta la 16enne scomparsa nel Bolognese: ferite da coltello, indagini per omicidio (Di lunedì 28 giugno 2021) Sono per omicidio le indagini sulla morte della sedicenne Chiara Gualzetti, scomparsa di casa da ieri e Trovata cadavere ai margini di un bosco a Monteveglio, in provincia di Bologna. Secondo quanto si apprende, la ragazza avrebbe ferite d'arma da taglio e forse altre lesioni. Sono impegnate sia la Procura ordinaria che quella per i minorenni, che coordinano i carabinieri: non è infatti escluso che il possibile autore del delitto abbia meno di 18 anni. Si stanno ricostruendo le ultime ore della ragazza e i suoi contatti. Leggi su tg24.sky (Di lunedì 28 giugno 2021) Sono perlesulla morte della sedicenne Chiara Gualzetti,di casa da ieri ecadavere ai margini di un bosco a Monteveglio, in provincia di Bologna. Secondo quanto si apprende, la ragazza avrebbed'arma da taglio e forse altre lesioni. Sono impegnate sia la Procura ordinaria che quella per i minorenni, che coordinano i carabinieri: non è infatti escluso che il possibile autore del delitto abbia meno di 18 anni. Si stanno ricostruendo le ultime ore della ragazza e i suoi contatti.

