Temptation Island, Raffaella Mennoia svela i 'segreti': 'Preparatevi, edizione particolare. Nulla è più vero di quello che sembra…' (Di lunedì 28 giugno 2021) Temptation Island è pronto ad andare in onda dal prossimo 30 giugno su Canale 5. Le registrazioni di ' Temptation Island ' sono terminate e l'autrice Raffaella Mennoia , una volta tornata a casa, ha ... Leggi su leggo (Di lunedì 28 giugno 2021)è pronto ad andare in onda dal prossimo 30 giugno su Canale 5. Le registrazioni di '' sono terminate e l'autrice, una volta tornata a casa, ha ...

Advertising

infoitcultura : Temptation Island, riprese finite. Mennoia: “Qualcosa non è andata bene” - infoitcultura : Temptation Island 9, terminate le riprese. Raffaella Mennoia: “È stata un’edizione particolare” - xCUPCAKESIVAN : che bello essere in vacanza adesso fino a ottobre non voglio saperne di cultura, solo europei e temptation island - InnocentCocco : Mi raccomando preparatevi per mercoledì 30 che Inizia temptation island sicuro I tweet faranno tutto riferimento agli zorpi. STAY TUNNED - InnocentCocco : @antonio_bozz_7 Ma non c’è una cura per loro. Commenteremo temptation island e I tweet faranno riferimento agli zorpi stai a vedere… -