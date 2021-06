Spagna | dall' ansia alla festa | 5 - 3 alla Croazia e vola ai quarti

(Di lunedì 28 giugno 2021) Lacontinua a vivere sull'orlo di una crisi di nervi, ma al termine di una partita surreale, piena di errori, cuore, storie e la bellezza di 8 gol in 120 minuti incredibili, per la prima volta ...

L'autogol è stato assegnato'Uefa a Pedri sull'incredibile papera di Unai Simon. Orsic ci prova ... Croazia che ha preso grande fiducia dopo la clamorosa rimonta,in grande difficoltà ora. ...Emozioni, gol e spettacolo: ladopo 120' batte 3 - 5 la Croazia con i gol di Sarabia, Azpilicueta, Ferran Torres, Morata e Oyarzabal. Per i croati autogol di Pedri e le reti di Orsic e Perisic. Furie Rosse ai quarti di ...