Sicurezza a Bergamo, body-cam sulle divise della Polizia locale (Di martedì 29 giugno 2021) L’annuncio di Gandi in Consiglio. Gori: «Ma serve anche un patto educativo per i giovani». Le minoranze all’attacco: «Risse e spaccio all’ordine del giorno, dall’amministrazione interventi intempestivi» Leggi su ecodibergamo (Di martedì 29 giugno 2021) L’annuncio di Gandi in Consiglio. Gori: «Ma serve anche un patto educativo per i giovani». Le minoranze all’attacco: «Risse e spaccio all’ordine del giorno, dall’amministrazione interventi intempestivi»

Advertising

zazoomblog : Bergamo per la sicurezza: drone bodycam unità cinofile e 19 agenti in più - #Bergamo #sicurezza: #drone #bodycam - pameladiverona : RT @mazzettam: - 'L'emergenza sicurezza non c'è'. - Evidentemente parla di figli di genitori benestanti, ma senza identificarli, la povertà… - doomboy : RT @mazzettam: - 'L'emergenza sicurezza non c'è'. - Evidentemente parla di figli di genitori benestanti, ma senza identificarli, la povertà… - GeneraleCujkov : RT @mazzettam: - 'L'emergenza sicurezza non c'è'. - Evidentemente parla di figli di genitori benestanti, ma senza identificarli, la povertà… - MilanBergamoBGY : L'Aeroporto di Milano Bergamo ha attivato 1Safe, un’app per segnalare eventuali anomalie e situazioni di rischio, a… -